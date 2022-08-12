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Жители Сум с самого утра могут слышать выстрелы и взрывы: что происходит

Фото: учения украинских военных проходят в Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Сумах с самого утра 12 августа могут быть слышны взрывы и выстрелы. Жителей просят сохранять спокойствие, поскольку на территории общины проходят учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegra-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сумская община! Проводятся тренировки наших военных. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении Живицкого.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области два дня подряд будут проводить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Кроме того, в ближайшие дни взрывы будут раздваться возле Вышгорода.

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Военные ученияСумская областьВзрыв