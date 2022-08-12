Жителі Сум з самого ранку можуть чути постріли і вибухи: що відбувається

У Сумах з самого ранку 12 серпня можуть бути чутні вибухи і постріли. Жителів просять зберігати спокій, оскільки на території громади проходять навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegra-канал очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сумська громада! Проводяться тренування наших військових. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні Живицького.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Полтавській області два дні поспіль проводитимуть навчальні стрільби. Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Крім того, найближчими днями вибухи роздватимуться біля Вишгорода.
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