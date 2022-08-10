ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы: в чем дело

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 15:09
Жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы: в чем дело Фото: жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вышгородском районе под Киевом в ближайшие дни, а именно - 10-12 августа, могут быть слышны взрывы. Это связано с обучением саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вышгородской райгосадминистрации.

"Уважаемые жители Вышгородского района, обращаем ваше внимание на то, что 10-12.08.2022 г. на территории района будут проводиться обучение для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим, в общинах района возможно слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтавской области на территории Оржицкой и Лубенской общин два дня подряд будут проводить учебные стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вышгород Взрыв
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк