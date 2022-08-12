В Полтавской области будут раздаваться выстрелы: в чем причина
В Полтавской области два дня подряд будут проводить учебные стрельбы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
По его словам, 12 и 13 августа учебные стрельбы будут проводить на территории Лубенской и Хорольской общин.
При этом сегодня, 12 августа, учебные стрельбы также будут проходить на территории Миргородской общины.
"Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - написал глава ОВА.
Напомним, недавно в Полтавской области сократили время комендантского часа.
Кроме того, жители Вышгорода в ближайшие дни могут слышать взрывы.
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