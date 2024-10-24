Жителі Росії втратили інтерес до операції ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали операцію у Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів.

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, а й на Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначились.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року. Так заявило 40% респондентів.