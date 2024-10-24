Жители России утратили интерес к операции ВСУ в Курской области

Кроме того, военные действия в Украине упоминали 11% респондентов, события на Ближнем Востоке - 6%, атаки беспилотников на территорию России - 5%.

Однако почти половина опрошенных не смогли назвать ни одного события (нет запомнившихся событий - 22%, затруднились ответить 23%).

Опрос "Левада-центра" проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.