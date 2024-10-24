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Жители России утратили интерес к операции ВСУ в Курской области

Фото: Операция ВСУ в Курской области интересует 12% жителей России (
Автор: Александр Белоус

Самым запомнившимся событием сентября 2024 года, как и месяц назад, опрошенные жители России назвали "события" в Курской области. Однако их значимость существенно снизилась - 12% (40% в августе 2024 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Кроме того, военные действия в Украине упоминали 11% респондентов, события на Ближнем Востоке - 6%, атаки беспилотников на территорию России - 5%.

Однако почти половина опрошенных не смогли назвать ни одного события (нет запомнившихся событий - 22%, затруднились ответить 23%).

Опрос "Левада-центра" проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

 

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв около 1 тысячи квадратных километров.

По данным центра Разумкова, большинство украинцев (58%) поддержали операцию ВСУ. Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% - безразлично, и 16% не определились.

По данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года. Так заявили 40% респондентов.

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Курская область