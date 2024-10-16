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Соціологи з'ясували, як українці поставилися до операції ЗСУ в Курській області

Україна, Середа 16 жовтня 2024 14:54
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Соціологи з'ясували, як українці поставилися до операції ЗСУ в Курській області Фото: Операцію в Курській області підтримали 58% українців
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (58%) підтримали операцію Збройних сил України в Курській області, яка почалася в серпні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії. Поставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначилися.

Соціологи з'ясували, як українці поставилися до операції ЗСУ в Курській області

Позитивно до цього ставляться більшість (65%) тих респондентів, які вірять в перемогу України (негативно - лише 15%), тоді як ті, хто не вірить в перемогу, ставляться до цього частіше негативно (відповідно 22% і 50%).

Також частіше негативно до цього ставляться ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 29% і 47%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Потім росіяни відбили частину територій.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року. Так заявило 40% респондентів.

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