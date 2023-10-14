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Жителі окупованого Маріуполя можуть залишитися без опалення

Маріуполь, Субота 14 жовтня 2023 05:41
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Жителі окупованого Маріуполя можуть залишитися без опалення Фото: маріупольці в окупації можуть залишитися без тепла взику (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В окупованому Маріуполі критична ситуація з інфраструктурою. Місцеві жителі можуть залишитися без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

Зазначається, що переважна більшість будинків у місті досі перебувають в аварійному стані. Тож люди бояться, що вже другу зиму поспіль їм доведеться замерзати у власних оселях.

Зокрема, мешканці будинків на вулиці Гонди, 40, 42 та 48 підіймають тривогу. Їм влітку зрізали батареї і досі не поставили нові.

"На питання, коли буде проведено опалення, була відповідь: "Нам не платять, робити не будемо. У квартирах вже холодно! З такими темпами до зими не підключать", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплений російськими військами з лютого 2022 року. І хоча росіяни продовжують декламувати гасла на кшталт "Росія в Маріуполі назавжди", самі вони в цьому не впевнені.

На це вказують і постійні вибухи та знищення живої сили та штабів окупантів у місті, яке загарбники донедавна вважали "тиловим". Цікаво, що ще на початку липня росіяни розробили план евакуації з Маріуполя.

Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські загарбники розпочали підготовку до оборони Маріуполя. За їх даними, окупанти везуть до міста "зуби дракона", для будівництва нових оборонних ліній на північний захід від міста.

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