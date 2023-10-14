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Жители оккупированного Мариуполя могут остаться без отопления

Мариуполь, Суббота 14 октября 2023 05:41
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Жители оккупированного Мариуполя могут остаться без отопления Фото: мариупольцы в оккупации могут остаться без тепла.
Автор: Максим Шушко

В оккупированном Мариуполе критическая обстановка с инфраструктурой. Местные жители могут остаться без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что большинство домов в городе до сих пор находятся в аварийном состоянии. Поэтому люди боятся, что уже вторую зиму им придется замерзать в собственных домах.

В частности, жители домов по улице Гонды, 40, 42 и 48 поднимают тревогу. Им летом срезали батареи и до сих пор не поставили новые.

"На вопрос, когда будет проведено отопление, был ответ: "Нам не платят, делать не будем. В квартирах уже холодно! С такими темпами к зиме не подключат», – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный Мариуполь захвачен русскими войсками с февраля 2022 года. И хотя россияне продолжают декламировать лозунги типа "Россия в Мариуполе навсегда", сами они в этом не уверены.

На это указывают и постоянные взрывы и уничтожение живой силы и штабов окупантов в городе, который захватчики до недавнего времени считали "тыловым". Интересно, что еще в начале июля россияне разработали план эвакуации из Мариуполя.

Партизанское движение "Атеш" заявило, что российские захватчики начали подготовку к обороне Мариуполя. По их данным, оккупанты везут в город "зубы дракона", для строительства новых оборонных линий к северо-западу от города.

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