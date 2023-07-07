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Росіяни розробили план евакуації з Маріуполя, - ЦНС

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Маріуполь, П'ятниця 07 липня 2023 15:24
Росіяни розробили план евакуації з Маріуполя, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники вже розробили план евакуації колаборантів з окупованого Маріуполя в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Як стало відомо нашому підпіллю, окупаційна "адміністрація" Маріуполя розробила план "евакуації" з міста", - йдеться у повідомленні.

В чому полягає цей план

Зазначається, що ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

Викрадення зерна

Також повідомляється, що в порту окупованого Маріуполя прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

"Центр національного спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", - додали наостанок.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з того часу росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

Окупанти шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.

Однак ЗСУ регулярно завдають ударів по складах із боєприпасами і місцях розташування особового складу росіян у захопленому місті. Наприклад, в результаті вибуху неподалік тимчасово окупованого Маріуполя у неділю, 28 травня, загинули понад 100 російських військових.

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