Жители Одесской области выращивали коноплю в огородах

Изъятые растения направлены на экспертизу

Правоохранители обнаружили плантацию конопли на приусадебном участке жителя села Лиманское в Ренийском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"По месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в ходе которого на приусадебном участке выявлены конопли, которые он тщательно скрывал среди овощей и обрабатывал", - говорится в сообщении.

Фото: плантация конопли (od.npu.gov.ua)

Кроме того, сотрудники Тарутинского отделения полиции в одном из сел района в ходе отработки операции "Мак", выявили на приусадебном участке 54-летней женщины плантацию конопли более, чем в 10 кустов, и картонную коробку с сухим измельченным веществом растительного происхождения.

"За совершенное женщине грозит наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - отмечают в полиции.

Фото: плантация конопли (od.npu.gov.ua)

В обоих случаях начато уголовные производства. Изъятые растения направлены на экспертизу.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что в Донецкой области судят пятерых человек, наладивших поставки наркотиков в СИЗО.