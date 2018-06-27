Жителі Одеської області вирощували коноплю в городах

Вилучені рослини направлені на експертизу

Правоохоронці виявили плантацію конопель на присадибній ділянці мешканця села Лиманське в Ренійському районі. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

"За місцем проживання чоловіка був проведений санкціонований обшук, в ході якого на присадибній ділянці виявлено коноплі, які він ретельно приховував серед овочів і обробляв", - йдеться в повідомленні.

Фото: плантація конопель (od.npu.gov.ua)

Крім того, співробітники Тарутинського відділення поліції в одному з сіл району в ході відпрацювання операції "Мак", виявили на присадибній ділянці 54-річної жінки плантацію конопель більш, ніж в 10 кущів, і картонну коробку з сухою подрібненою речовиною рослинного походження.

"За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк", - відзначають в поліції.

Фото: плантація конопель (od.npu.gov.ua)

В обох випадках розпочато кримінальні провадження. Вилучені рослини направлені на експертизу.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося про те, що в Донецькій області судять п'ятьох осіб, які налагодили постачання наркотиків в СІЗО.