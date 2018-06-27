В Донецкой области судят пятерых человек, наладивших поставки наркотиков в СИЗО

Задержанные поставляли каннабис и прекурсор

В Донецкой области судят пятерых человек, которые наладили поставки каннабиса и прекурсоров в следственный изолятор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 42-летний ранее неоднократно судимый житель Дружковки, находясь под стражей в Бахмутском учреждении исполнения наказаний (№6) в ожидании решения относительно законности назначения ему наказания в виде 17 лет лишения свободы за умышленное убийство, наладил в СИЗО незаконный сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.

К организации снабжения он привлек родного брата, жену, сокамерника, который находился под следствием за грабеж, и инспектора учреждения.

"В период с февраля по март 2017 года они наладили приобретение и перевозку в учреждение каннабиса и прекурсоров, которые прятали в бытовых предметах, вещах и продуктах питания и доставляли посылками и передачами", - отмечают в пресс-службе.

В дальнейшем организатор отвечал за хранение наркотиков, руководил процессом централизованного аккумулирования денежных средств, полученных от их сбыта, и распределял между участниками группы.

В настоящее время в суд для рассмотрения по существу направлен обвинительный акт по ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 УК Украины ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совершенное организованной группой").

Трое обвиняемых находятся под стражей, одному суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, а работнику учреждения, который сотрудничал с преступниками, - домашний арест.

Напомним, в Запорожской области полицейские обнаружили и уничтожили плантацию наркосодержащих растений на сумму 4 млн гривен.