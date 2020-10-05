Жители Новой Каледонии снова проголосовали против независимости от Франции

Жители Новой Каледонии не поддержали на референдуме 4 октября суверенитет и независимость от Франции. Это второй референдум о независимости заморского владения Франции с особым статусом.

Об этом пишет газета Le Monde.

По результатам референдума "нет" независимости от метрополии выразили 53,26% жителей заморской территории. Поддержали суверенитет от Франции 46,74%. В то же время возможен третий референдум в 2022 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал результат голосования доверием к республике.

"Каледонийци подтвердили свое желание, чтобы Новая Каледония оставалась во Франции. Это является свидетельством доверия к республике. Только вместе мы построим будущее Новой Каледонии", - заявил Макрон.

Президент Франции призвал жителей Новой Каледонии "заглянуть в будущее".

Нумейского соглашения

Напомним, на референдуме 2018 против независимости проголосовали 56,7% жителей Новой Каледонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил каледонийцев за то, что они решили на референдуме не отделяться от Франции.

Проведение референдума является частью соглашения, которое заключили после переговоров власти и сторонников идеи сепарации среди коренного населения - народа Канак.

Нумейское соглашение 1998 года предусматривает до трех референдумов по вопросу о самоопределении Новой Каледонии. Второй и третий референдумы могут быть организованы, если на первом местные жители выскажутся против независимости.

Новая Каледония - архипелаг в юго-западной части Тихого океана, административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Население составляет около 270 тысяч жителей. Главными источниками благосостояния и бюджетных поступлений Новой Каледонии является туризм, залежи никеля, а также финансовые вливания метрополии.

Отдаленные острова получают ежегодно примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции. Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе.

Новую Каледонию представляют в парламенте Франции два депутата и двое сенаторов. Также территория имеет собственный парламент, назначает членов исполнительного органа. У местной власти есть полномочия по некоторым направлениям политики.