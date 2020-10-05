Жителі Нової Каледонії знову проголосували проти незалежності від Франції

Жителі Нової Каледонії не підтримали на референдумі 4 жовтня суверенітет і незалежність від Франції. Це другий референдум про незалежність заморського володіння Франції з особливим статусом.

Про це пише газета Le Monde.

За результатами референдуму "ні" незалежності від метрополії висловили 53,26% жителів заморської території. Підтримали суверенітет від Франції 46,74%. Водночас можливий третій референдум у 2022-му році.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав результат голосування довірою до республіки.

"Каледонійці підтвердили своє бажання, щоб Нова Каледонія залишалася у Франції. Це є свідченням довіри до республіки. Тільки разом ми побудуємо майбутнє Нової Каледонії", - заявив Макрон.

Президент Франції закликав жителів Нової Каледонії "зазирнути в майбутнє".

"Майбутнє - це останній етап Нумейскоъ угоди. Можливий третій референдум. Рішення залишається за обраними вами представниками Конгресу. Держава, вірна своєму слову, готова організувати його, якщо це буде їхній вибір", - сказав Макрон.

Нагадаємо, на референдумі 2018 року проти незалежності проголосували 56,7% жителів Нової Каледонії.

Президент Франції Еммануель Макрон подякував каледонійцям за те, що вони вирішили на референдумі не відокремлюватися від Франції.

Проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали після переговорів влади і прихильників ідеї сепарації серед корінного населення - народу Канак.

Нумейська угода 1998 року передбачає можливість організації до трьох референдумів з питання про самовизначення Нової Каледонії. Другий і третій референдуми можуть бути організовані, якщо на першому місцеві жителі висловляться проти незалежності.

Нова Каледонія - архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, адміністративно-територіальне утворення Франції з особливим статусом. Населення становить близько 270 тисяч жителів.

Головними джерелами добробуту і бюджетних надходжень Нової Каледонії є туризм, поклади нікелю, а також фінансові вливання метрополії. Віддалені острови отримують щорічно приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції. Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний і економічний об'єкт в регіоні.

Нову Каледонію представляють у парламенті Франції два депутата і двоє сенаторів. Також територія має власний парламент, призначає членів виконавчого органу. У місцевої влади є повноваження за деякими напрямками політики.