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Жители Николаевской области возвращаются домой несмотря на обстрелы, - глава ОВА

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Николаев, Четверг 26 мая 2022 05:28
Жители Николаевской области возвращаются домой несмотря на обстрелы, - глава ОВА Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Роман Мирончук

Все больше жителей Николаевской области начали возвращаться домой несмотря на опасность и ежедневные обстрелы со стороны российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в эфире телемарафона.

"Сейчас жители возвращаются в Николаев и вообще, по всей области. Многие люди едут обратно домой, хотя и понимают, что это рискованно. Возвращаются по разным объективным причинам, потому что уже устали жить на чужбине", - отметил Ким.

При этом он заявил, что обстрелы области происходят регулярно, хотя он не видит в этом особого смысла. По его словам, с военной точки зрения смысла нет, но с политической - такие действия создают ежедневную угрозу для местных жителей, чтобы они выезжали.

"А потом на российском телевидении можно сказать - смотрите, оттуда все мирные жители уехали. Остались только нацисты и бандеровцы, которые сидят в Николаеве. Поэтому можно стрелять из тяжелой артиллерии", - пояснил Ким.

Глава ОВА заявил, что с начала полномасштабной войны в Николаевской области повреждено или уничтожено более 3500 зданий.

В данное время основная проблема в области - это отсутствие работы, поскольку бизнес пока не возобновил деятельность.

Напомним, в Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и попытались захватить наблюдательный пост.

Мы также писали о том, что в Николаевской области разрешили продажу алкоголя в будни, но есть нюанс.

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