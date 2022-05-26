ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителі Миколаївської області повертаються додому незважаючи на обстріли, - глава ОВА

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 26 травня 2022 05:28
Жителі Миколаївської області повертаються додому незважаючи на обстріли, - глава ОВА Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Роман Мирончук

Все більше жителів Миколаївської області почали повертатися додому незважаючи на небезпеку і щоденні обстріли з боку російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кима в ефірі телемарафону.

"Зараз жителі повертаються в Миколаїв і взагалі, по всій області. Багато людей їдуть назад додому, хоча і розуміють, що це ризиковано. Повертаються з різних об'єктивних причин, тому що вже втомилися жити на чужині", - зазначив Кім.

При цьому він заявив, що обстріли області відбуваються регулярно, хоча він не бачить в цьому особливого сенсу. За його словами, з військової точки зору сенсу немає, але з політичної - такі дії створюють щоденну загрозу для місцевих жителів, щоб вони виїжджали.

"А потім на російському телебаченні можна сказати - дивіться, звідти всі мирні жителі поїхали. Залишилися тільки нацисти і бандерівці, які сидять в Миколаєві. Тому можна стріляти з важкої артилерії", - пояснив Кім.

Глава ОВА заявив, що з початку повномасштабної війни в Миколаївській області пошкоджено або знищено більше 3500 будівель.

В даний час основна проблема в області - це відсутність роботи, оскільки бізнес поки не відновив діяльність.

Нагадаємо, в Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ЗСУ і спробували захопити спостережний пост.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області дозволили продаж алкоголю в будні, але є нюанс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Миколаївська область
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту