Жители Николаевской области сдают очень много единиц техники оккупантов, - ОГА

"Есть закон, который еще не вступил в силу, он будет предусматривать выкуп техники. Это непонятно когда и как будет действовать. Но наши жители в целом все патриоты - они сами сдают очень много единиц техники. Отбили охотники или просто передали в Вооруженные силы очень много", - сказал Ким.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро, с начала войны России против Украины, российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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