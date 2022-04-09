UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жители Николаевской области сдают очень много единиц техники оккупантов, - ОГА

Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что жители региона сдают значительное количество единиц вражеской техники. Случаев, когда охотники передают ее в силы ВСУ очень много.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Есть закон, который еще не вступил в силу, он будет предусматривать выкуп техники. Это непонятно когда и как будет действовать. Но наши жители в целом все патриоты - они сами сдают очень много единиц техники. Отбили охотники или просто передали в Вооруженные силы очень много", - сказал Ким.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро, с начала войны России против Украины, российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойска РФВойна России против Украины