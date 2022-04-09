RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Миколаївської області здають дуже багато одиниць техніки окупантів, - ОДА

Фото: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що мешканці регіону здають значну кількість одиниць ворожої техніки. Випадків, коли мисливці передають її до сил ЗСУ дуже багато.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є закон, який ще не набув чинності, він передбачатиме викуп техніки. Це незрозуміло коли і як буде діяти. Але наші мешканці на загал усі патріоти - вони самі здають дуже багато одиниць техніки. Відбили мисливці чи просто передали до Збройних сил дуже багато", - сказав Кім.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок, з початку війни Росії проти України, російська сторона втратила близько 19 100 військовослужбовців. Також українські сили знищили понад 700 танків.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВійська РФВійна Росії проти України