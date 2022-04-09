Жителі Миколаївської області здають дуже багато одиниць техніки окупантів, - ОДА

"Є закон, який ще не набув чинності, він передбачатиме викуп техніки. Це незрозуміло коли і як буде діяти. Але наші мешканці на загал усі патріоти - вони самі здають дуже багато одиниць техніки. Відбили мисливці чи просто передали до Збройних сил дуже багато", - сказав Кім.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок, з початку війни Росії проти України, російська сторона втратила близько 19 100 військовослужбовців. Також українські сили знищили понад 700 танків.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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