Около 19 100 военных и 705 танков: Генштаб назвал российские потери
Фото: Россия продолжает терять личный состав в Украине (GettyImages)
С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 19100 человек
- Танки - 705
- Боевые бронированные машины - 1895
- Артиллерийские системы - 335
- РСЗО - 108
- Средства ПВО - 55
- Самолеты - 151
- Вертолеты - 136
- Автомобильная техника - 1363
- Корабли/катера - 7
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
- Специальная техника - 25
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее были опубликованы фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника.
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