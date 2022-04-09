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Жители Николаевской области сдают очень много единиц техники оккупантов, - ОГА

Новина українською →
Николаевская область, Суббота 09 апреля 2022 10:26
Жители Николаевской области сдают очень много единиц техники оккупантов, - ОГА Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что жители региона сдают значительное количество единиц вражеской техники. Случаев, когда охотники передают ее в силы ВСУ очень много.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Есть закон, который еще не вступил в силу, он будет предусматривать выкуп техники. Это непонятно когда и как будет действовать. Но наши жители в целом все патриоты - они сами сдают очень много единиц техники. Отбили охотники или просто передали в Вооруженные силы очень много", - сказал Ким.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро, с начала войны России против Украины, российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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