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Жителі Миколаївської області здають дуже багато одиниць техніки окупантів, - ОДА

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Миколаївська область, Субота 09 квітня 2022 10:26
Жителі Миколаївської області здають дуже багато одиниць техніки окупантів, - ОДА Фото: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що мешканці регіону здають значну кількість одиниць ворожої техніки. Випадків, коли мисливці передають її до сил ЗСУ дуже багато.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є закон, який ще не набув чинності, він передбачатиме викуп техніки. Це незрозуміло коли і як буде діяти. Але наші мешканці на загал усі патріоти - вони самі здають дуже багато одиниць техніки. Відбили мисливці чи просто передали до Збройних сил дуже багато", - сказав Кім.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок, з початку війни Росії проти України, російська сторона втратила близько 19 100 військовослужбовців. Також українські сили знищили понад 700 танків.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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