Жители Луизианы не могут вернуться в свои дома после урагана Ида: все разрушено

Жители Луизианы (США) не могут вернуться домой спустя месяц после урагана Ида . Стихия оставила после себя разрушенные дома, в которых нет электричество и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Люди до сих пор ночуют у родственников и в отелях, некоторые совсем уехали из штата. Единицы эвакуированных жителей Луизианы вернулись домой, чтобы забрать уцелевшие вещи после шторма, но не обнаружили там ничего. Некоторые дома снесло вместе с крышами.

"День, когда они позволили людям вернуться сюда, это было похоже на похороны... Все были просто убиты горем, потому что мы никогда не видели ничего подобного", - сказала одна из потерпевших.

Церкви и благотворительные организации работают над тем, чтобы помочь людям, но разрушения настолько велики, что пожертвований, похоже, не хватает.

Глава организации United Way Майкл Уильямсон, которая помогает жителям в Юго-Восточной Луизиане, говорит, что не хватает средств для ремонта, брезента, чистящих средств, ведер для того, чтоб люди могли привести в порядок свои дома.