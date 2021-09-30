Жители Луизианы не могут вернуться в свои дома после урагана Ида: все разрушено
Жители Луизианы (США) не могут вернуться домой спустя месяц после урагана Ида. Стихия оставила после себя разрушенные дома, в которых нет электричество и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Люди до сих пор ночуют у родственников и в отелях, некоторые совсем уехали из штата. Единицы эвакуированных жителей Луизианы вернулись домой, чтобы забрать уцелевшие вещи после шторма, но не обнаружили там ничего. Некоторые дома снесло вместе с крышами.
"День, когда они позволили людям вернуться сюда, это было похоже на похороны... Все были просто убиты горем, потому что мы никогда не видели ничего подобного", - сказала одна из потерпевших.
Церкви и благотворительные организации работают над тем, чтобы помочь людям, но разрушения настолько велики, что пожертвований, похоже, не хватает.
Глава организации United Way Майкл Уильямсон, которая помогает жителям в Юго-Восточной Луизиане, говорит, что не хватает средств для ремонта, брезента, чистящих средств, ведер для того, чтоб люди могли привести в порядок свои дома.
Он отметил, что восстановление от Иды будет долгим, а для некоторых семей продлиться годами. Семьи все еще ждут, пока страховые агентства оценят ущерб от Иды и финансовой помощи от государства.
Напомним, что в США ураган Ида привел к человеческим жертвам. Сообщалось о том, что погибли более 80 людей.