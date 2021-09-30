Жителі Луїзіани не можуть повернутися в свої будинки після урагану Іда: все зруйновано
Жителі Луїзіани (США) не можуть повернутися додому через місяць після урагану Іда. Стихія залишила після себе зруйновані будинки, в яких немає електрики і води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Люди досі ночують у родичів і в готелях, деякі зовсім поїхали зі штату. Одиниці евакуйованих жителів Луїзіани повернулися додому, щоб забрати вцілілі речі після шторму, але не виявили там нічого. Деякі будинки знесло разом з дахами.
"День, коли вони дозволили людям повернутися сюди, це було схоже на похорон... Всі були просто вбиті горем, тому що ми ніколи не бачили нічого подібного", - сказала одна з потерпілих.
Церкви та благодійні організації працюють над тим, щоб допомогти людям, але руйнування настільки великі, що пожертвувань, схоже, не вистачає.
Глава організації United Way Майкл Вільямсон, яка допомагає жителям в Південно-Східній Луїзіані, каже, що не вистачає засобів для ремонту, брезенту, чистячих засобів, відер для того, щоб люди могли привести в порядок свої будинки.
Він зазначив, що відновлення від Іди буде довгим, а для деяких сімей триватиме роками. Сім'ї все ще чекають, поки страхові агентства оцінять збитки від Іди та фінансової допомоги від держави.
Нагадаємо, що у США ураган Іда призвів до людських жертв. Повідомлялося про те, що загинули понад 80 людей.