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Жителі Луїзіани не можуть повернутися в свої будинки після урагану Іда: все зруйновано

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США, Четвер 30 вересня 2021 04:07
Жителі Луїзіани не можуть повернутися в свої будинки після урагану Іда: все зруйновано Фото: жителі Луїзіани не можуть повернутися додому після урагану Іда (twitter.com/sanacardi)
Автор: Наталья Скороход

Жителі Луїзіани (США) не можуть повернутися додому через місяць після урагану Іда. Стихія залишила після себе зруйновані будинки, в яких немає електрики і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Люди досі ночують у родичів і в готелях, деякі зовсім поїхали зі штату. Одиниці евакуйованих жителів Луїзіани повернулися додому, щоб забрати вцілілі речі після шторму, але не виявили там нічого. Деякі будинки знесло разом з дахами.

"День, коли вони дозволили людям повернутися сюди, це було схоже на похорон... Всі були просто вбиті горем, тому що ми ніколи не бачили нічого подібного", - сказала одна з потерпілих.

Церкви та благодійні організації працюють над тим, щоб допомогти людям, але руйнування настільки великі, що пожертвувань, схоже, не вистачає.

Глава організації United Way Майкл Вільямсон, яка допомагає жителям в Південно-Східній Луїзіані, каже, що не вистачає засобів для ремонту, брезенту, чистячих засобів, відер для того, щоб люди могли привести в порядок свої будинки.

Він зазначив, що відновлення від Іди буде довгим, а для деяких сімей триватиме роками. Сім'ї все ще чекають, поки страхові агентства оцінять збитки від Іди та фінансової допомоги від держави.

Нагадаємо, що у США ураган Іда призвів до людських жертв. Повідомлялося про те, що загинули понад 80 людей.

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