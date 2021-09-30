Жителі Луїзіани не можуть повернутися в свої будинки після урагану Іда: все зруйновано

Жителі Луїзіани (США) не можуть повернутися додому через місяць після урагану Іда . Стихія залишила після себе зруйновані будинки, в яких немає електрики і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Люди досі ночують у родичів і в готелях, деякі зовсім поїхали зі штату. Одиниці евакуйованих жителів Луїзіани повернулися додому, щоб забрати вцілілі речі після шторму, але не виявили там нічого. Деякі будинки знесло разом з дахами.

"День, коли вони дозволили людям повернутися сюди, це було схоже на похорон... Всі були просто вбиті горем, тому що ми ніколи не бачили нічого подібного", - сказала одна з потерпілих.

Церкви та благодійні організації працюють над тим, щоб допомогти людям, але руйнування настільки великі, що пожертвувань, схоже, не вистачає.

Глава організації United Way Майкл Вільямсон, яка допомагає жителям в Південно-Східній Луїзіані, каже, що не вистачає засобів для ремонту, брезенту, чистячих засобів, відер для того, щоб люди могли привести в порядок свої будинки.