Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 82
В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, по меньшей мере погибли 82 человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS News.
Согласно обновленным данным, за последние дни в Луизиане обнаружены 11 погибших. Всего в штате погибли 26 человек, среди которых семеро - постояльцы одного из домов престарелых.
По данным телеканала, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек. Таким образом, всего на данный момент жертвами урагана стали 82 человека.
Напомним, что в Нью-Йорке (США) ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения.
Также сообщалось, что к Флориде (США) приближается тропический шторм Минди. В связи с этим жители были предупреждены об осадках, сильных ветрах и наводнениях.