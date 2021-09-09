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Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 82

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США, Четверг 09 сентября 2021 09:15
Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 82 Фото: число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 82 (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, по меньшей мере погибли 82 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS News.

Согласно обновленным данным, за последние дни в Луизиане обнаружены 11 погибших. Всего в штате погибли 26 человек, среди которых семеро - постояльцы одного из домов престарелых.

По данным телеканала, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек. Таким образом, всего на данный момент жертвами урагана стали 82 человека.

Напомним, что в Нью-Йорке (США) ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения.

Также сообщалось, что к Флориде (США) приближается тропический шторм Минди. В связи с этим жители были предупреждены об осадках, сильных ветрах и наводнениях.

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