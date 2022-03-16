Жители Лисичанска остались без газа из-за повреждения сети

В результате вражеских обстрелов в городе Лисичанск Луганской области были повреждены газораспределительные сети. Вследствие этого город остался без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины .

"Ночью с 15 на 16 марта город Лисичанск потерял газоснабжение - ночной обстрел повредил газораспределительные сети перед главным газораспределительным пунктом города. Лисичанскгаз (подразделение Луганскгаза) приняло решение перекрыть газовые сети", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты повредили газопровод-отвод к ГРС "Залесье" в Киевской области. Сейчас продолжаются аварийные работы.

Отмечается, что по состоянию на 16 марта 38 газораспределительных станций остановили работу. Пока не восстановлено газоснабжение в Донецкой, Луганской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.