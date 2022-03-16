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Часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Проблему устраняют, - ОВА

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Черниговская область, Среда 16 марта 2022 10:42
Часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Проблему устраняют, - ОВА Фото: в Черниговской области пропал свет (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

Часть населенных пунктов Черниговской области в среду, 16 марта, осталась без электроэнергии. Эту проблему уже решают специальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня в Чернигове и много где в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - отметил глава области.

Чаус добавил, что не может разглашать детали и причины обесточивания области, поскольку вражеские силы могут использовать информацию для нанесения артударов.

Он также призвал жителей Черниговской области не доверять паническим сообщением, что распространяют в сети. По его словам, это информационные атаки РФ.

"Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары силам российского противника. Это - чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", - заявил Чаус.

Напомним, что в Сумской области обесточены некоторые населенные пункты. Речь идет о Конотопском и Шосткинском районах.

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