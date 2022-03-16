ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителі Лисичанську залишилися без газу через пошкодження мережі

Новость на русском →
Лисичанськ, Середа 16 березня 2022 15:11
Жителі Лисичанську залишилися без газу через пошкодження мережі Фото: в Лисичанську зникло газопостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ворожих обстрілів у місті Лисичанськ Луганської області було пошкоджені газорозподільні мережі. Внаслідок цього місто залишилося без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України.

"Вночі з 15 на 16 березня місто Лисичанськ втратило газопостачання - нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. Лисичанськгаз (підрозділ Луганськгазу) прийняв рішення перекрити газові мережі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти пошкодили газопровід-відвід до ГРС "Залісся" в Київській області. Наразі тривають аварійні роботи.

Зазначається, що станом на 16 березня 38 газорозподільних станцій зупинили роботу. Поки не відновлено газопостачання у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, в Чернігівській області частина населених пунктів знеструмлена. Наразі проблему вирішують аварійні служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Луганськ
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Микола Жирнов: Оточити Київ – це не виграти битву за Київ