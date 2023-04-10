Жителі Криму будуть зустрічати українську армію не зі зброєю, а з квітами, - Ташева

"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", - сказала вона.

Ташева нагадала, як після перших прильотів "бавовни" в Криму, особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали. При цьому вона зазначила, що йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.

"Індиферентній частині населення байдуже, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", - додала вона.

Нагадаємо, Ташева також розповіла, як Україна буде звільняти Крим.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.