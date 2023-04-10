UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Криму будуть зустрічати українську армію не зі зброєю, а з квітами, - Ташева

Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Місцеве населення Криму не буде чинити збройний спротив українському війську, яке прийде звільняти півострів від російської окупації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", - сказала вона.

Ташева нагадала, як після перших прильотів "бавовни" в Криму, особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали. При цьому вона зазначила, що йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.

"Індиферентній частині населення байдуже, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", - додала вона.

Нагадаємо, Ташева також розповіла, як Україна буде звільняти Крим.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України