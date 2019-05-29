Жители КНДР вынуждены давать взятки, чтобы выжить, - доклад ООН

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Чиновники вымогают деньги у жителей страны

Жители Северной Кореи вынуждены давать взятки чиновникам, чтобы выжить в изолированной стране, где “повсеместна” коррупция и распространены репрессии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет Reuters.

Согласно докладу, чиновники вымогают деньги у жителей страны, пытающихся свести концы с концами, и угрожают им задержанием и преследованием - особенно тем, кто работает в неформальном секторе экономики.

КНДР раскритиковала доклад, сказав, что он “политически мотивирован в угоду неблаговидных целей”.

“Такие сообщения - не что иное, как фабрикация... поскольку они всегда основаны на показаниях так называемых “перебежчиков”, которые предоставляют сфабрикованную информацию для заработка или вынуждены это делать, поскольку их принуждают или привлекают чем-либо”, - говорится в заявлении миссии КНДР в Женеве.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее (КНДР) наблюдается самая сильная засуха с 1982 года.

Ранее в докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорилось, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода.