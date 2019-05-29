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Жителі КНДР змушені давати хабарі, щоб вижити, - доповідь ООН

Новини » Політика    29.05.2019 - 01:22
Жителі КНДР змушені давати хабарі, щоб вижити, - доповідь ООН
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Чиновники вимагають гроші у жителів країни

Мешканці Північної Кореї змушені давати хабарі чиновникам, щоб вижити в ізольованій країні, де "повсюдна корупція і поширені репресії". Про це йдеться в опублікованій у вівторок доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Reuters.

Згідно з доповіддю, чиновники вимагають гроші у жителів країни, які намагаються звести кінці з кінцями, і погрожують їм затриманням і переслідуванням, особливо тим, хто працює в неформальному секторі економіки.

КНДР розкритикувала доповідь, сказавши, що вона "політично мотивована на догоду непорядних цілей".

“Такі повідомлення - не що інше, як фабрикація... оскільки вони завжди засновані на свідченнях так званих "перебіжчиків", які надають сфабриковану інформацію для заробітку або змушені це робити, бо їх примушують або залучають чим-небудь", - йдеться в заяві місії КНДР в Женеві.

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї (КНДР) спостерігається найсильніша посуха з 1982 року.

Раніше у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН говорилося, що близько 40% населення Північної Кореї опинилися перед загрозою голоду.

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