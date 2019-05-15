КНДР сообщила о сильнейшей засухе за последние десятилетия

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За первые пять месяцев 2019 года в стране выпадало в среднем 54,4 мм осадков

В Северной Корее (КНДР) наблюдается самая сильная засуха с 1982 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что в среду Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что за первые пять месяцев 2019 года в стране выпадало в среднем 54,4 мм осадков, что стало самым низким уровнем за 37 лет. Засуха, как ожидают в Северной Корее, продлится до конца мая.

Ранее в докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорилось, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода.

Всемирная продовольственная программа собирает гуманитарную помощь для жителей окрестностей Пхеньяна.

По словам представителя ВПП Эрве Верхозеля, запасов продовольствия в Северной Корее не хватит до следующего урожая - для обеспечения 25-миллионного населения не хватает около 1,4 млн тонн продуктов питания.

Он заявил, что из-за засухи, сильной жары и наводнения последний урожай оказался худшим за десятилетие. Подчеркивается, что многие семьи - в некоторых районах 43% населения - страдают от хронического недоедания, так каждый пятый ребенок отстает в развитии. Государственный паек был уменьшен с 380 до 300 граммов в день.

Напомним, в октябре 2009 года ООН приняла решение предоставить продукты питания для жителей Северной Кореи в рамках Всемирной продовольственной программы. Отмечалось, что обеспечить продовольствием удастся более 2 млн человек из 9 млн тех, кто нуждался в такой помощи. Эксперт ООН по Северной Корее Витит Мунтабхорна также подчеркивал, что примерно 40% жителей КНДР страдают от голода.