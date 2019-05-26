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Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР

Новости » Политика    26.05.2019 - 06:06
Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США доверяет обещаниям Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние запуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский президент отметил, что уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит данное ему обещание.

"КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня", - отметил Трамп.

Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР

Напомним, Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению.

РБК-Украина писало, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, а также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации. 

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. 

Трамп начал визит в Японию Северная Корея испытаниями ракет нарушет резолюцию ООН, - Болтон
Новости Украины Дональд ТрампСеверная Кореяракетные испытания
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