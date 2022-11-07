Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: в ОВА назвали причину

Жителі Київської області сьогодні, 7 листопада, можуть чути вибухи через проведення робіт зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
Повідомляється, що сьогодні з 13:00 до 14:00 у Фастівському районі сапери ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Тому у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів.
ОВА закликає мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги негайно слідувати до укриттів.
Як повідомлялося раніше, голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що мешканців можуть тимчасово переселити до інших регіонів, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.
Він також повідомляв, що не можна виключати варіанту повного відключення електроенергії та опалення на тижні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.