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Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителі Київської області сьогодні, 7 листопада, можуть чути вибухи через проведення робіт зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Повідомляється, що сьогодні з 13:00 до 14:00 у Фастівському районі сапери ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів. Тому у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів.

ОВА закликає мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги негайно слідувати до укриттів.

Як повідомлялося раніше, голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що мешканців можуть тимчасово переселити до інших регіонів, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.

Він також повідомляв, що не можна виключати варіанту повного відключення електроенергії та опалення на тижні.

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Київська областьвибухи