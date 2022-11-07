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Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: в ОВА назвали причину

Фото: жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киевской области сегодня, 7 ноября, могут слышны взрывы из-за проведения работ по уничтожению взрывоопасных предметов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Сообщается, что сегодня с 13:00 до 14:00 в Фастовском районе саперы ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах жители могут слышать звуки взрывов.

ОВА призывает жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно следовать в укрытия.

Как сообщалось ранее, глава Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что жителей могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

Он также сообщал, что нельзя исключать варианты полного отключения электроэнергии и отопления на неделе.

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