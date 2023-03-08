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Жителі Херсону вчергове чули вибухи

Фото: жителі Херсону вчергове чули вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вечері середи, 8 березня, мешканці Херсону знову почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні сьогодні вранці теж було чути вибухи.

Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти.

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ХерсонВійна Росії проти України