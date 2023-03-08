У Херсоні від ранку лунають вибухи

У Херсоні сьогодні, 8 березня зранку лунають вибухи. Місцеві жителі чули їх вже декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи!...Знову вибухи у Херсоні", - передають у мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 61 раз обстріляли територію Херсонської області та поранили одну людину. Сам Херсон ворог атакував чотири рази, через що у місті пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, місцева влада просить жителів Херсона та області евакуюватися через постійні обстріли путінської армії.

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