Жители Херсона в очередной раз слышали взрывы

Вечером среды, 8 марта, жители Херсона снова услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причин взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня утром тоже были слышны взрывы.

Также мы писали, что в Херсонской области сегодня мужчина подорвался на взрывчатке, которую оставили оккупанты.

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