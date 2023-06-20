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Жителі Херсону отримують вірусні повідомлення від окупантів: чим вони небезпечні

Фото: жителі Херсону отримують вірусні повідомлення від окупантів (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителі Херсона могли отримувати фішингову SMS-розсилку. У повідомленні йдеться про те, що загарбники готові купувати інформацію про ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

В ОВА наголошують, що не можна переходити за цим посиланням.

"Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано і викрадено персональні дані!" - сказано у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також опублікував фотографію з ідентичним повідомленням. Він додав, що СБУ вже в курсі та працює над цим.

Що передувало?

Зазначимо, що росіяни не мають здобутків на фронті. При цьому загарбники активізувались на Лимано-Купянському напрямку. Проте наші військові і там завдають їм значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Водночас Сили оборони мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі бійці закріплюються на зайнятих рубежах.

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ХерсонВійна Росії проти України