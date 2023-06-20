Жители Херсона получают вирусные сообщения от окупантов: чем они опасны

В ОВА подчеркивают, что нельзя переходить по этой ссылке.

"Есть большой риск того, что ваш телефон будет сломан и похищены персональные данные!" - говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также опубликовал фотографию с идентичным сообщением. Он добавил, что СБУ уже в курсе и работает над этим.

Что предшествовало?

Отметим, что у россиян нет достижений на фронте. При этом захватчики активизировались на Лимано-Купянском направлении. Однако наши военные и там наносят им значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

В то же время Силы обороны имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время бойцы закрепляются на занятых рубежах.

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