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Жители Херсона получают вирусные сообщения от окупантов: чем они опасны

Фото: жители Херсона получают вирусные сообщения от оккупантов (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Херсона могли получать фишинговую SMS-рассылку. В сообщении говорится, что захватчики готовы покупать информацию об ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В ОВА подчеркивают, что нельзя переходить по этой ссылке.

"Есть большой риск того, что ваш телефон будет сломан и похищены персональные данные!" - говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также опубликовал фотографию с идентичным сообщением. Он добавил, что СБУ уже в курсе и работает над этим.

Что предшествовало?

Отметим, что у россиян нет достижений на фронте. При этом захватчики активизировались на Лимано-Купянском направлении. Однако наши военные и там наносят им значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

В то же время Силы обороны имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время бойцы закрепляются на занятых рубежах.

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ХерсонВойна России против Украины