Фото: троллейбус (facebook.com/gpoltava)

Проезд в Тернополе подорожает с 1 ноября

В Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета.

Как отмечается, решение о повышении тарифов на проезд было принято на очередном заседании исполнительного комитета.

Так, с 1 ноября стоимость проезда в троллейбусах составит 8 гривен - при наличном расчете, 6 гривен при оплате электронным проездным билетом или банковской картой и 5 гривен при оплате персонифицированной "Картой тернополянина".

Стоимость маршрутки составит 9 гривен при оплате наличными, 7 гривен - при оплате электронным проездным билетом или банковской карточкой, 6 гривен составит стоимость при оплате "Картой тернополянина".

"Ученики будут платить в троллейбусах 2,5 гривен и 3 гривны - в автобусах и маршрутках, а студенты - 2,5 грн в троллейбусах и 3 гривны в автобусах, которые курсируют в обычном режиме движения", - говорится в сообщении.

Повышение тарифов в горсовете Тернополя объясняют критической ситуацией с перевозкой пассажиров, поскольку все маршруты убыточны и на более чем 35% уменьшилось количество маршрутных автобусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Полтаве на гривну снизили цены на проезд в общественном транспорте: до двух гривен, в троллейбусах и до четырех гривен - в автобусах.