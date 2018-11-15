Горсовет Тернополя утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: троллейбус (facebook.com/gpoltava)

Стоимость проезда в троллейбусах составит 5 гривен, в маршрутках и автобусах - 6 гривен

Горсовет Тернополя сегодня, 15 ноября 2018 года, утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Тернополя.

Сообщается, что исполнительный комитет Тернопольского горсовета утвердил новые тарифы на основе полученного заключения независимого эксперта, представленных расчетов профильной депутатской комиссией и расчетов стоимости проезда.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, стоимость проезда в троллейбусах составит 5 гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах - 6 гривен.

"Новые единые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя будут внедрены с 17 ноября и будут действовать до 20 декабря 2018 года, а с 20 декабря вступают в действие дифференцированные тарифы, когда стоимость оплаты за проезд наличными или любым другим способом, кроме "Карты тернополянина", будет дороже", - сообщил Надал.

Сейчас стоимость проезда в троллейбусах в Тернополе составляет 3-4 гривны, в маршрутках - 4-5 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 ноября в Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте до 8 гривен в троллейбусе и 9 гривен в маршрутках. Вместе с тем, уже 5 ноября решение о повышении тарифов было отменено из-за массовых акций протестов жителей Тернополя. После этого начали протестовать водители маршруток.