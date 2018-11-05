Фото: троллейбус (facebook.com/gpoltava)

Старые тарифы на проезд вернут с 6 ноября

В Тернополе отменили новые тарифы на проезд в общественном транспорте, введенные с 1 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 0352.ua.

Сообщается, что из-за повышения тарифов в городе прошли акции протестов. И исполком Тернопольского горсовета, рассмотрев обращение общественности, решил, что с 6 ноября возвращаются старые тарифы на проезд.

"Рассмотрев обращение общественности по пересмотру тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом в городе Тернополе, с целью недопущения социальной напряженности в городе...исполнительный комитет городского совета решил считать таким, что утратило силу решение исполнительного комитета от 30 октября 2018 года "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом в городе Тернополе", - говорится в документе.

Как отмечается, об отмене новых тарифов сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Фото: 0352.ua

Отметим, в начале года тарифы на проезд в городском транспорте Тернополя подняли до 5 гривен в маршрутках и до 4 гривен - в троллейбусе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно предыдущему решению исполкома Тернопольского горсовета, с 1 ноября стоимость проезда в троллейбусах города была поднята до 8 гривен, в маршрутках - до 9 гривен.

Добавим, также сообщалось, что в Полтаве на гривну снизили цены на проезд в общественном транспорте: до двух гривен, в троллейбусах и до четырех гривен - в автобусах.