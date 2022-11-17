Жителі Херсона невдовзі зможуть отримувати посилки в "Укрпошті": названо дату

З 21 листопада жителі Херсона матимуть змогу відправляти та отримувати посилки. Для цього до міста вже прибули автомобілі із Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.
У Херсоні на сьогодні, 17 листопада, працюють уже шість відділень "Укрпошти", де жителі міста можуть отримати соціальні виплати, а також скористатися іншими послугами.
Для отримання поштових послуг з 17 листопада можна звертатися до наступних відділень:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що пенсії у Херсоні почнуть виплачувати вже наступного тижня. Виплати будуть здійснюватися у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти у Херсоні.
Також раніше ми писали, що українці, які знайшли притулок від війни у Польщі, можуть отримувати там виплати від міжнародних організацій. Грошову допомогу нещодавно відновив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
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