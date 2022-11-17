Жителі Херсона невдовзі зможуть отримувати посилки в "Укрпошті": названо дату

З 21 листопада жителі Херсона матимуть змогу відправляти та отримувати посилки. Для цього до міста вже прибули автомобілі із Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.