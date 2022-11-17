Жители Херсона вскоре смогут получать посылки в "Укрпочте": названа дата

С 21 ноября жители Херсона будут иметь возможность отправлять и получать посылки. Для этого в город уже прибыли автомобили из Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
В Херсоне на сегодня, 17 ноября, работают уже шесть отделений "Укрпочты", в которых жители города могут получить социальные выплаты, а также воспользоваться другими услугами.
Для получения почтовых услуг с 17 ноября можно обращаться в следующие отделения:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе . Выплаты будут производиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.
Также ранее мы писали, что украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций . Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.
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