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Жители Херсона вскоре смогут получать посылки в "Укрпочте": названа дата

Фото: (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

С 21 ноября жители Херсона будут иметь возможность отправлять и получать посылки. Для этого в город уже прибыли автомобили из Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В Херсоне на сегодня, 17 ноября, работают уже шесть отделений "Укрпочты", в которых жители города могут получить социальные выплаты, а также воспользоваться другими услугами.

Для получения почтовых услуг с 17 ноября можно обращаться в следующие отделения:

  • 73002 – ул. Перекопская, 151;
  • 73003 – просп. Ушакова, 41;
  • 73008 – ул. Черноморская, 64;
  • 73020 – ул. Лавренева, 11;
  • 73021 – ул. Шенгелия, 4;
  • 73039 – просп. 200-летия Херсона, 43

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе . Выплаты будут производиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.

Также ранее мы писали, что украинцы, нашедшие убежище от войны в Польше, могут получать там выплаты от международных организаций . Денежную помощь недавно возобновил немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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