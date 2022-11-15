17 тисяч гривень на людину. Як отримати виплати від німецького фонду в Польщі

Українці, які знайшли прихисток від війни у Польщі, можуть отримують там виплати від міжнародних організацій. Грошову допомогу нещодавно поновив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Яка сума виплат та хто може претендувати на кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

У яких містах можна подати заявку на виплати

Німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe відновив прийом заяв від українців у Польщі на виплату фінансової допомоги. Як і інші виплати від міжнародних організацій, передбачається допомога по 700 злотих упродовж 3 місяців голові родини, та по 600 злотих – на інших членів сім'ї. Тобто одна людина отримає за цей період 2100 злотих – це приблизно 17150 гривень.

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

На сьогодні подати заявки й отримати грошову допомогу від Diakonie Katastrophenhilfe можна в 6 містах Польщі:

Вроцлав: +48 665 251 473;

Гданськ: +48 794 324 029;

Бєльсько-Бяла: +48 731 776 735;

Оструда: +48 662 103 272;

Битом: +48 884 720 619;

Згєж: +48 691 356 977.

"Ви можете зв’язатися з центрами LWF, щоб подати заявку на грошові програми, надіславши SMS до найближчого центру. Повідомлення має містити: ваше ім'я, польський номер телефону, кількість осіб у сім'ї, місце проживання в Польщі (назва міста) та інформацію, чи є у вашій родині людина з обмеженими можливостями", - зазначають на сторінці фонду.

Після цього прийде SMS з конкретною адресою, датою та часом, коли прийти до центру для реєстрації. Приходити потрібно всією сім'єю, включно з дітьми, і брати з собою документи - паспорт, PESEL та інші:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу заявника та кожного з членів родини;

документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі;

підтверджувальна медична документація у випадку осіб з особливими потребами або хронічною чи тяжкою хворобою заявника, чи когось з його родини.

Хто може взяти участь у програмі: умови

Одна з умов на отримання допомоги від німецького фонду – не отримувати аналогічних виплат від міжнародних організацій до цього: наприклад, від ООН чи Червоного Хреста.

Фото: Серед критеріїв вразливості - вагітність та діти (gettyimages.com)

Ще один критерій - заявник та жоден із членів його родини не повинні працювати в Польщі та отримувати інші види доходів.

Виплати розраховані для допомоги українських біженців із вразливих категорій. Для того, щоб підпадати під умови програми, треба:

бути матір'ю-одиначкою або батьком-одинаком;

бути старше 65 років і не мати в Польщі інших повнолітніх родичів;

бути вагітною;

бути батьком чи матір'ю 2 і більше дітей;

і більше дітей; мати члена родини з особливими потребами;

мати члена родини із хронічним чи будь-яким серйозним захворюванням.

Фонд Diakonie Katastrophenhilfe також планує надати одноразову допомогу на підготовку до зими для вже існуючих учасників цієї грошової допомоги.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців.