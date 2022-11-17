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Жителі Херсона невдовзі зможуть отримувати посилки в "Укрпошті": названо дату

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 17:33
Жителі Херсона невдовзі зможуть отримувати посилки в "Укрпошті": названо дату Фото: (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

З 21 листопада жителі Херсона матимуть змогу відправляти та отримувати посилки. Для цього до міста вже прибули автомобілі із Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

У Херсоні на сьогодні, 17 листопада, працюють уже шість відділень "Укрпошти", де жителі міста можуть отримати соціальні виплати, а також скористатися іншими послугами.

Для отримання поштових послуг з 17 листопада можна звертатися до наступних відділень:

  • 73002 – вул. Перекопська, 151;
  • 73003 – просп. Ушакова, 41;
  • 73008 – вул. Чорноморська, 64;
  • 73020 – вул. Лавреньова, 11;
  • 73021 – вул. Шенгелія, 4;
  • 73039 – просп. 200-річчя Херсона, 43

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що пенсії у Херсоні почнуть виплачувати вже наступного тижня. Виплати будуть здійснюватися у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти у Херсоні.

Також раніше ми писали, що українці, які знайшли притулок від війни у Польщі, можуть отримувати там виплати від міжнародних організацій. Грошову допомогу нещодавно відновив німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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