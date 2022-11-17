Жители Херсона вскоре смогут получать посылки в "Укрпочте": названа дата

С 21 ноября жители Херсона будут иметь возможность отправлять и получать посылки. Для этого в город уже прибыли автомобили из Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.