Жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України: як записатися

Зазначається, що йдеться про Волинську область, яка тепер приймає вимушених переселенців. До цього людей вивозили в Рівненську область.

У відомстві повідомили, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.

"Евакуйовані отримали ланч-бокси та великодні подарунки. Також їм було надано гуманітарну та психологічну допомогу", - пише Мінреінтеграції.

З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.