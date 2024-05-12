UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України: як записатися

Архівне фото: жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканці Донецької області мають змогу безкоштовно евакуюватися до західної частини України, оскільки росіяни постійно обстрілюють населені пункти регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що йдеться про Волинську область, яка тепер приймає вимушених переселенців. До цього людей вивозили в Рівненську область.

У відомстві повідомили, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.

"Евакуйовані отримали ланч-бокси та великодні подарунки. Також їм було надано гуманітарну та психологічну допомогу", - пише Мінреінтеграції.

З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.

Напружена ситуація в Донецькій області

Росіяни намагаються захопити регіон від початку повномасштабного вторгнення і частково їм це вдалося. Під тимчасову окупацію потрапили Маріуполь, Волноваха, Бахмут та Авдіївка. При цьому українські воїни стримують натиск росіян, які б'ють, зокрема, і по мирних жителях.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в разі захоплення Часового Яру, росіяни продовжать просуватися вглиб України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВолинська областьРівненська областьВійна в Україні