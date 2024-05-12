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Жители Донецкой области могут эвакуироваться на запад Украины: как записаться

Архивное фото: жители Донецкой области могут эвакуироваться на запад Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в западную часть Украины, поскольку россияне постоянно обстреливают населенные пункты региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что речь идет о Волынской области, которая теперь принимает вынужденных переселенцев. До этого людей вывозили в Ровенскую область.

В ведомстве сообщили, что в Волынскую область уже эвакуировали 53 граждан, среди которых 31 ребенок и 1 человек с инвалидностью.

"Эвакуированные получили ланч-боксы и пасхальные подарки. Также им была оказана гуманитарная и психологическая помощь", - пишет Минреинтеграции.

С расписанием эвакуационных поездов на Волынь до конца мая и номерами горячих линий для предварительной записи на эвакуацию можно ознакомиться по ссылке.

Напряженная ситуация в Донецкой области

Россияне пытаются захватить регион с начала полномасштабного вторжения и частично им это удалось. Под временную оккупацию попали Мариуполь, Волноваха, Бахмут и Авдеевка. При этом украинские воины сдерживают натиск россиян, которые бьют, в частности, и по мирным жителям.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в случае захвата Часового Яра, россияне продолжат продвигаться вглубь Украины.

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